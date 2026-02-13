Banda amordazó a familia para robar carros de alta gama, pero algo salió mal

Varios sujetos que forman parte de una banda criminal ingresaron hasta una casa y amordazaron a los ocupantes con el fin de robarles sus carros de alta gama; sin embargo, las cosas no salieron como esperaban.

Esto debido a que en medio del robo fueron descubiertos por oficiales de la Fuerza Pública, por lo que no les quedó otra que huir sin los valiosos vehículos que llegaron a robar.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad Pública, indicando que los hechos ocurrieron este jueves en una vivienda ubicada en Río Cuarto de Alajuela.

“Varios sujetos ingresaron a la fuerza a una propiedad e intimidaron y amordazaron a sus ocupantes. Inmediatamente, la Fuerza Pública de San Carlos respondió y los sujetos, al notar la presencia policial, huyeron hacia una zona montañosa y en su huida dejaron dos armas de fuego y celulares de las personas de la vivienda”, detalló Randall Picado, jefe policial de esa zona.

La Fuerza Pública frustró el robo de los carros. Foto: Alejandro Gamboa

Debido a la llegada de los oficiales, los sospechosos no pudieron sustraer ninguno de los vehículos que, según Picado, eran el objetivo principal de los asaltantes.

El jefe policial también mencionó que ya tienen plenamente identificado a este grupo criminal, pues se trata de una banda que ha operado de la misma forma en distintos puntos de la zona norte del país.

“Seguimos fuertes en la zona con un operativo en conjunto con el OIJ, para desarticular esta banda que está plenamente identificada y que proviene del sector de Sarapiquí. Incluso, ya en otras ocasiones se han detenido a algunos de sus miembros”, destacó Picado.