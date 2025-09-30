Bebé de un año fallece en hechos que el OIJ califica de sospechosos y detiene a mamá

Un bebé de un año falleció en el Hospital Nacional de Niños de San José.

El OIJ investiga las posibles causas, ya que podría tratarse de una víctima de síndrome del niño agredido.

Una mujer de apellido Castillo, mamá del niño fue detenida por las autoridades judiciales. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Este niño falleció este lunes, siendo que ingresó proveniente del hospital de San Vito de Coto Brus, cuando los médicos hacen la atención médica del menor se percata que presenta lesiones que no son compatibles con la versión de lo que supuestamente ocurrió”, dijeron en el OIJ.

Los doctores fueron los que alertaron a las autoridades judiciales.

El pequeño fue llevado a la morgue donde le realizarán la autopsia.

Las autoridades detuvieron a la mamá del niño, una mujer de apellido Castillo; trascendió que ambos son de nacionalidad panameña.

