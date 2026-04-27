Sucesos

Bebita que fue atacada en la cabeza por perro de la familia se encuentra fuera de peligro

Las autoridades informaron que la bebé fue atacada por un perro de la familia

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

El Hospital Nacional de Niños (HNN) brindó una importante actualización sobre el estado de salud de la bebita que la mañana de este lunes fue mordida en el rostro por un perro.

LEA MÁS: Bebita está grave tras ser mordida por un perro en la cara en Desamparados

El doctor Carlos Jiménez, director general del HNN, explicó que la menor, de un año y siete meses, ingresó a dicho centro médico procedente de Desamparados, específicamente de la localidad de San Juan.

“Esta menor presenta algunas lesiones en la cabeza y ha sido valorada en forma multidisciplinaria por los especialistas. Actualmente, se encuentra estable y fuera de peligro”, explicó el médico.

La fachada del Hospital Nacional de Niños en Costa Rica
Afortunadamente la bebé se encuentra fuera d peligro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Confirman que conductora que causó muerte de policía se dio a la fuga y manejaba borracha

Las autoridades aún no han dado a conocer las circunstancias que habrían mediado en el ataque; lo único que trascendió es que la niña fue mordida por un perro que le pertenece a su familia, según indicó Jiménez.

Este caso fue atendido en primera instancia por personal de la Cruz Roja; el cuerpo informó que la chiquita presentaba importantes lesiones en su carita.

LEA MÁS: Impactante accidente en Alajuela: carro queda destruido y cisterna volcada

“A la llegada de los equipos, la paciente es abordada y estabilizada por personal, tanto de una unidad de soporte básico como de soporte avanzado. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada en condición crítica al Hospital Nacional de Niños”, informó la Cruz Roja.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Bebé mordida perroBebé atacada perro Desamparados
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.