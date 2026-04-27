Bebita que fue atacada en la cabeza por perro de la familia se encuentra fuera de peligro

El Hospital Nacional de Niños (HNN) brindó una importante actualización sobre el estado de salud de la bebita que la mañana de este lunes fue mordida en el rostro por un perro.

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El doctor Carlos Jiménez, director general del HNN, explicó que la menor, de un año y siete meses, ingresó a dicho centro médico procedente de Desamparados, específicamente de la localidad de San Juan.

“Esta menor presenta algunas lesiones en la cabeza y ha sido valorada en forma multidisciplinaria por los especialistas. Actualmente, se encuentra estable y fuera de peligro”, explicó el médico.

Afortunadamente la bebé se encuentra fuera d peligro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Las autoridades aún no han dado a conocer las circunstancias que habrían mediado en el ataque; lo único que trascendió es que la niña fue mordida por un perro que le pertenece a su familia, según indicó Jiménez.

Este caso fue atendido en primera instancia por personal de la Cruz Roja; el cuerpo informó que la chiquita presentaba importantes lesiones en su carita.

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“A la llegada de los equipos, la paciente es abordada y estabilizada por personal, tanto de una unidad de soporte básico como de soporte avanzado. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada en condición crítica al Hospital Nacional de Niños”, informó la Cruz Roja.