Bellezas de Costa Rica enamoraron a alemán que fue víctima de atroz homicidio con hacha

Manuel Schwanz soñaba con dedicarse al ecoturismo en nuestro país. Foto Facebook.

Manuel Schwanz, un alemán de 40 años, visitó Costa Rica por primera vez en setiembre del 2016 y para él fue amor a primera vista, pues quedó maravillado con las bellezas naturales de nuestro país, al punto de que desde hace más de un año decidió hacer de Tiquicia su hogar.

Schwanz, quien era oriundo de la ciudad de Söhrewald, en el distrito de Kassel, soñaba con dedicarse al ecoturismo y por eso adquirió una propiedad en Portalón, en Savegre de Quepos, lugar donde fue víctima de un atroz homicidio.

El crimen que acabó con la vida de Schwanz, quien se encontraba en nuestro país junto a su pareja, ocurrió el pasado domingo 14 de mayo, cuando el Cuerpo de Bomberos atendió un incendio que consumió por completo el galerón improvisado que el extranjero había construido para vivir.

Al revisar la estructura, los bomberos encontraron el cuerpo de Manuel semiquemado, por lo que dieron aviso al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual confirmó a La Teja que el caso se trató de un homicidio.

“La manera de muerte es homicida, pues presentaba una herida en la cabeza que fue hecha con un hacha”, detalló el OIJ.

Esta fue una de las fotos que tomó Manuel Schwanz, de Jacó. Foto Facebook.

Aunque han pasado varias semanas desde el asesinato de Schwanz, la trágica noticia de su muerte se conoció hasta hace poco en su pueblo natal, pues el medio alemán HNA de Kassel dio a conocer el caso este pasado miércoles 26 de julio.

“Quería adentrarse en el ecoturismo y acercar la flora y la fauna a los huéspedes. El sueño terminó abruptamente el 14 de mayo de este año. En este día, el hombre de 40 años de Söhrewald, cerca de Kassel, fue asesinado”, indicó dicho medio.

No se cansaba de viajar

Schwanz, quien tenía un emprendimiento fotográfico de nombre Picture Samurai, en el cual publicó varias fotos de nuestro país en su perfil de Facebook, inició su historia de romance con Costa Rica durante su primer viaje en el 2016.

Las fotografías que tomó en aquel entonces junto a la descripción que le puso a cada una son un reflejo de lo maravillado que se sentía por la zona costera del país.

Alemán asesinado en Quepos estaba enamorado de Costa Rica

“Playa Jacó, realmente nunca dejaré este lugar (...) honestamente, cuando miro esta foto y recuerdo este momento y muchos otros momentos allí, una energía increíble se apodera de mí, una voz en mi cabeza que sigue diciendo que tienes que volver a la jungla. ¡Pura Vida, Costa Rica!, aún no hemos terminado contigo, todavía no hemos surfeado todas las olas. aún no he conquistado el volcán, todavía no he atrapado una serpiente, aún no he comprado una casa, entonces sigue la secuela”, escribió el alemán junto a una foto de Jacó.

El amor que sentía el alemán por nuestro país quedó plasmado en la cantidad de veces que este viajó a Costa Rica, pues de acuerdo con información de la Dirección General de Migración y Extranjería, entre el año 2016 y el 2023, Schwanz realizó 13 viajes, su último ingreso a territorio nacional se registró el pasado 1 de marzo.

Según el OIJ, Manuel tenía más de un año de haberse establecido en Portalón de Quepos y ya estaba planeando construir una vivienda. Incluso en su perfil de Facebook el europeo compartió un video grabado con un dron del terreno en el que estaba viviendo.

Cooperación policial

Manuel Schwanz, tenía un emprendimiento como fotógrafo. Foto Facebook.

El medio alemán HNA informó que existe una cooperación entre las autoridades alemanas en Kassel y la justicia costarricense para tratar de resolver el homicidio de Schwanz.

Andreas Thöne, vocero de la Fiscalía de Kassel, confirmó a dicho medio que la investigación continúa contra personas desconocidas, es decir, de momento no hay ningún sospechoso.

“Si las investigaciones locales sacaran a la luz circunstancias relevantes para el proceso, estas serían transmitidas a las autoridades judiciales en Costa Rica a través de un proceso formal de asistencia legal mutua”, dijo Thöne.

La Teja consultó al OIJ sobre el estado actual del caso, sin embargo, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

El medio alemán también mencionó que contactaron a los padres de Manuel, pero estos pidieron que respetaran su privacidad pues atravesaban un momento muy duro.

Culpables deben ser encontrados

Manuel Schwanz visitó Costa Rica en 13 ocasiones. Foto Facebook.

En la página Gofundme.com, que se usa para recaudar fondos para una causa específica, un familiar de Manuel, identificado como Gunter Schwanz, inició una campaña bajo el título “Los culpables deben ser encontrados”.

La descripción de dicha iniciativa, al parecer, fue escrita por la pareja de Manuel, pues relata que necesita ayuda tras el incendio provocado luego del homicidio del europeo.

“Mi pareja fue asesinada en nuestra finca en Costa Rica, de manera cruel y con artimañas insidiosas. Me quedé sin nada, no solo lo perdí a él, sino también todas nuestras pertenencias (debido al incendio que se inició después del asesinato). Por la presente, pido ayuda (donaciones) para poder contratar un abogado y dar una recompensa, para que el culpable o los perpetradores puedan ser encontrados”.

La Teja envió un mensaje a Gunter Schwanz para conocer más sobre la iniciativa, pero hasta este momento no ha respondido.

En cuanto al crimen, las autoridades aún no han determinado un móvil, pero extraoficialmente se habla de que pudo ser producto de problemas que el alemán habría tenido con personas de esa zona.