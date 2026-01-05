Bomberos atienden choque frontal entre dos carros en Pococí de Limón

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica atiende a esta hora un choque frontal entre dos vehículos ocurrido en Pococí.

La emergencia ocurre en el puente de Cascadas, en La Colonia de Pococí, Limón.

Bomberos atiende el choque en Pococí. (bomberos Costa /bomberos CR)

De acuerdo con la información preliminar, dos unidades de Bomberos se mantienen en el sitio tras reportarse que ambos automóviles colisionaron de frente, dejando personas prensadas dentro de los vehículos.

Los rescatistas trabajan en labores de rescate, mientras se coordina la atención prehospitalaria de los ocupantes involucrados en el accidente.

Por el momento no se ha confirmado la cantidad de personas afectadas ni su condición.

Noticia en desarrollo