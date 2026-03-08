Bomberos confirma que “error humano” fue el que desató terrible incendio en envasadora de gas en Santa Ana

El Cuerpo de Bomberos confirmó que el terrible incendio ocurrido la noche de este sábado en una envasadora de gas en Santa Ana, San José, ocurrió como producto de un error humano cometido por unos trabajadores.

Así lo dio a conocer Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, quien explicó que afortunadamente la emergencia en la empresa Blue Flame fue controlada y no hubo víctimas que lamentar.

En cuanto a lo sucedido, Chaves explicó que según la información que manejan, el incendio se dio tras un error cometido con un camión que estaba siendo cargado.

“Producto de una fuga que se produce por un error humano, cuando uno de los camiones cisternas arranca estando aún conectada la manguera al tanque madre, se genera una nube de gas que alcanza en algún punto una fuente de ignición y producto de esto se genera una gran deflagración, mucho gas en combustión”, explicó Chaves.

Un gran incendio en Pozos de Santa Ana en las instalaciones de la empresa Blue Flame. (Alejandro Murillo/Alejandro Murillo)

El director de emergencia indicó que la principal labor se enfocó en bajar la temperatura, para que de esa forma se pudieran cerrar la válvulas de gas que se vieron afectadas por la fuga.

“Tuvimos que hacer tendidos de manguera de largas distancias para traer mucha agua hasta este lugar y lograr bajar las temperaturas, de tal forma que las válvulas de alivio se cerraran y pudiéramos controlar la fuga en la manguera que se rompió”, detalló.

Pese a la magnitud del incendio, el cual se alcanzaba a ver a varios kilómetros de distancia, ninguna persona resultó herida, incluso los tres trabajadores que estaban en la empresa resultaron ilesos.

La situación causó gran preocupación entre los vecinos más cercanos, quienes tuvieron que ser evacuados debido al riesgo de semejante incendio.