Bomberos se despide de uno de los grandes héroes que ha tenido en los últimos años

Este martes el Cuerpo de Bomberos tuvo que despedirse de uno de los más grandes héroes que han tenido en los últimos años.

Se trata de Zeus, uno de los perros insignia de la Unidad Canina del Cuerpo de Bomberos, el cual se especializaba en la búsqueda de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Por medio de un video compartido por el Cuerpo de Bomberos se dio a conocer que este martes fue el último día de trabajo de Zeus, pues ahora pasará a tener una vida más tranquila.

Zeus es uno de los perros insignias del Cuerpo de Bomberos. (Bomberos Costa Rica/Bomberos Costa Rica)

Pese a que ya no será llevado a emergencias, Zeus seguirá muy unido a sus compañeros, pues dieron a conocer que el peludito seguirá siendo el más chineado de la estación de Bomberos de Tibás.

En los últimos años, este perro rescatista participó en decenas de operativos de búsqueda y rescate, entre los más recientes está la búsqueda del cuerpo de un minero fallecido en un derrumbe en Abangares, en octubre del año pasado.

Zeus participó en operativos importante como el realizado por la avioneta accidentada en Pico Blanco. (Bomberos de Costa Rica/Bomberos)

También formó parte del operativo de búsqueda del caso de la avioneta accidentada en Pico Blanco, Escazú, hecho ocurrido en noviembre del año pasado y en el que murieron cinco personas.

