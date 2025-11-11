Sucesos

Bomberos se despide de uno de los grandes héroes que ha tenido en los últimos años

Este martes el Cuerpo de Bomberos dio a conocer la noticia

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Este martes el Cuerpo de Bomberos tuvo que despedirse de uno de los más grandes héroes que han tenido en los últimos años.

Se trata de Zeus, uno de los perros insignia de la Unidad Canina del Cuerpo de Bomberos, el cual se especializaba en la búsqueda de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

LEA MÁS: Madre conoció Quepos por una cruel razón que ninguna mamá merece vivir

Por medio de un video compartido por el Cuerpo de Bomberos se dio a conocer que este martes fue el último día de trabajo de Zeus, pues ahora pasará a tener una vida más tranquila.

Zeus , perro rescatista de los bomberos
Zeus es uno de los perros insignias del Cuerpo de Bomberos. (Bomberos Costa Rica/Bomberos Costa Rica)

Pese a que ya no será llevado a emergencias, Zeus seguirá muy unido a sus compañeros, pues dieron a conocer que el peludito seguirá siendo el más chineado de la estación de Bomberos de Tibás.

LEA MÁS: Cadáver hallado dentro de una refrigeradora sería de una mujer, confirma el OIJ

En los últimos años, este perro rescatista participó en decenas de operativos de búsqueda y rescate, entre los más recientes está la búsqueda del cuerpo de un minero fallecido en un derrumbe en Abangares, en octubre del año pasado.

Perro Bombero Zeus
Zeus participó en operativos importante como el realizado por la avioneta accidentada en Pico Blanco. (Bomberos de Costa Rica/Bomberos)

También formó parte del operativo de búsqueda del caso de la avioneta accidentada en Pico Blanco, Escazú, hecho ocurrido en noviembre del año pasado y en el que murieron cinco personas.

LEA MÁS: Dan a conocer importante noticia sobre cuñado desaparecido de Luis Marín

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cuerpo de BomberosPerro Zeus Bomberos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.