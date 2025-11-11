Sucesos

Cadáver hallado dentro de una refrigeradora sería de una mujer, confirma el OIJ

El hallazgo ocurrió este lunes en Santa Rosa en Valle La Estrella de Limón

Por Alejandra Morales y Adrián Galeano Calvo

Una mujer sería la víctima del caso descubierto en Santa Rosa, en Valle La Estrella de Limón, en el que dejaron un cadáver carbonizado dentro de una refrigeradora.

Así lo confirmaron en la oficina de prensa del OIJ ante una consulta de La Teja.

“Nos indican en el OIJ de Limón que el primer análisis realizado por la Sección de Patología, indica que el cuerpo se trataría de una mujer. Se está a la espera de los resultados de ADN para confirmar la identidad”, señalaron los judiciales.

El cadáver, en apariencia de un hombre, estaba calcinado dentro de un refrigerador abandonado a la orilla de la vía.
El hallazgo ocurrió este lunes en Santa Rosa en Valle La Estrella de Limón y la víctima sería una mujer. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Versiones no oficiales señalan que se trataría de una mujer joven; sin embargo, no está confirmado de manera oficial.

El espantoso hecho ocurrió la mañana de este lunes 10 de noviembre. El 911 recibió la alerta a las 8:30 a.m.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

