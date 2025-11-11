Cadáver hallado dentro de una refrigeradora sería de una mujer, confirma el OIJ

Una mujer sería la víctima del caso descubierto en Santa Rosa, en Valle La Estrella de Limón, en el que dejaron un cadáver carbonizado dentro de una refrigeradora.

Así lo confirmaron en la oficina de prensa del OIJ ante una consulta de La Teja.

“Nos indican en el OIJ de Limón que el primer análisis realizado por la Sección de Patología, indica que el cuerpo se trataría de una mujer. Se está a la espera de los resultados de ADN para confirmar la identidad”, señalaron los judiciales.

El hallazgo ocurrió este lunes en Santa Rosa en Valle La Estrella de Limón y la víctima sería una mujer. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Versiones no oficiales señalan que se trataría de una mujer joven; sin embargo, no está confirmado de manera oficial.

El espantoso hecho ocurrió la mañana de este lunes 10 de noviembre. El 911 recibió la alerta a las 8:30 a.m.