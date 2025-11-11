Dan a conocer importante noticia sobre cuñado desaparecido de Luis Marín

El caso por la extraña desaparición de Yamil Calderón, cuñado de Luis Marín, exseleccionado nacional e ídolo de la Liga Deportiva Alajuelense, tuvo un final feliz para todos sus seres queridos.

Esto debido a que hace pocos minutos se dio a conocer que Calderón apareció sano y salvo. La noticia fue confirmada por la Parroquia Inmaculada Concepción de La Unión, a la cual asiste Yamil con su familia.

“La familia de Yamil Calderón y la Parroquia Inmaculada Concepción desea expresar su más sincero agradecimiento a todas las personas, comunidades y autoridades que colaboraron en la búsqueda y difusión de información durante su desaparición.

“Gracias a la solidaridad, oraciones y apoyo de tantas personas, Yamil ha sido encontrado sano y salvo”, publicó dicha Parroquia en su cuenta de Facebook.

El ingeniero Yamil Calderón fue reportado como desaparecido por su familia la noche de este lunes. (Foto: Cortes/Foto: cortesía)

Ante consulta de La Teja, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también confirmó que Yamil fue encontrado sano y salvo, pero indicaron que no se brindarían más detalles.

La familia del exseleccionado nacional Luis Marín vivió momentos de mucha angustia desde la tarde del lunes, luego de que pasaron varias horas y Yamil nunca llegó a su casa en Cartago.

Según la información que brindaron inicialmente, Yamil Calderón había sido visto en su lugar de trabajo en McKinsey Company, Heredia, antes de desaparecer.