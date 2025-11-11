Sucesos

¿Qué ha pasado con el chofer de Eli Feinzaig? Esto dice su familia

Fabián Cascante, el chofer del diputado Eli Feinzaig, fue quien llevó la peor parte en el mortal accidente

Por Adrián Galeano Calvo

Fabián Cascante, el chofer del diputado Eli Feinzaig, sigue luchando para recuperarse de las graves heridas que sufrió en el trágico accidente en el que murió Ericka Benavides, asesora de Feinzaig.

Más de 15 días han pasado del mortal accidente, ocurrido en Buenos Aires de Palmares, cuando el pick up conducido por Cascante, en el que viajaban Feinzaig y Benavides, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un camión.

Ariana Cascante, hermana de Fabián, comentó a este medio que él sigue internado en el hospital México mientras su recuperación avanza poco a poco.

“De momento, él se encuentra en estado delicado, con pequeñas mejorías. Si hemos podido verlo, pero va poco a poco, porque es un proceso lento”, dijo Ariana.

Tras el terrible accidente, la familia de Fabián hizo un llamado para que todos los que pudieran se acercaran a donar sangre para él, pues necesitaba de transfusiones urgentes.

Accidente Transito Eli Feinzaig
El mortal accidente ocurrió el pasado viernes 24 de octubre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Su hermana explicó que hasta el día de hoy, Fabián sigue necesitando transfusiones de sangre, por lo que invitan a las personas a que por favor sigan ayudando a su hermano.

“Él continúa internado y sí, aún continuamos con las campañas para la donación de sangre, porque todavía se requiere.

“La donación tiene que ir a nombre de él, con el número de cédula e indicar el hospital en el que se encuentra, que es el hospital México”.

Aunque las autoridades tienen claro que el accidente se dio por una invasión de carril, de momento se desconoce cuáles circunstancias habrían mediado en el lamentable hecho.

Adrián Galeano Calvo

