Conductor de carro eléctrico se salvó de morir en horrible accidente en Vara Blanca

El conductor de un carro eléctrico vio a la muerte muy de cerca cuando, por circunstancias que aún no son claras, se salió de la carretera y cayó por un precipicio.

El impacto fue sumamente violento, pues el vehículo cayó directamente sobre un muro de contención de concreto, por lo que quedó totalmente despedazado.

La Cruz Roja informó que el aparatoso accidente ocurrió a eso de las 9 a.m., de este martes en la ruta 126, un kilómetro después de la iglesia católica de Vara Blanca, en sentido de Heredia hacia Sarapiquí.

El carro cayó de una altura de unos ocho metros. Foto Facebook. (cortes/Accidente Vara Blanca. Foto Facebook.)

“La Cruz Roja Costarricense respondió a una emergencia en el sector de Vara Blanca, Heredia, donde según el reporte inicial, se informó del vuelco de un vehículo liviano que cayó a un guindo de aproximadamente ocho metros de profundidad”.

Cuando el personal de emergencia llegó al sitio, confirmó la situación y atendió a un hombre, quien fue llevado hasta un punto seguro y posteriormente fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

El conductor fue trasladado de emergencia a un centro médico. Foto Facebook. (cortes/Accidente Vara Blanca. Foto Facebook.)

“Para esta atención, la Benemérita movilizó cuatro unidades de emergencia, entre ellas una unidad de rescate, una de primera intervención y dos ambulancias básicas, que trabajaron de manera coordinada en el lugar”, detalló la Cruz Roja.