Conductor de carro eléctrico se salvó de morir en horrible accidente en Vara Blanca

El conductor de un carro eléctrico vio a la muerte muy de cerca cuando, por circunstancias que aún no son claras, se salió de la carretera y cayó por un precipicio.
El impacto fue sumamente violento, pues el vehículo cayó directamente sobre un muro de contención de concreto, por lo que quedó totalmente despedazado.
LEA MÁS: Familia del joyero Raúl Talavera consigue justicia, pero no logra borrar el dolor
La Cruz Roja informó que el aparatoso accidente ocurrió a eso de las 9 a.m., de este martes en la ruta 126, un kilómetro después de la iglesia católica de Vara Blanca, en sentido de Heredia hacia Sarapiquí.
“La Cruz Roja Costarricense respondió a una emergencia en el sector de Vara Blanca, Heredia, donde según el reporte inicial, se informó del vuelco de un vehículo liviano que cayó a un guindo de aproximadamente ocho metros de profundidad”.
LEA MÁS: ¿Qué ha pasado con el chofer de Eli Feinzaig? Esto dice su familia
Cuando el personal de emergencia llegó al sitio, confirmó la situación y atendió a un hombre, quien fue llevado hasta un punto seguro y posteriormente fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.
LEA MÁS: Angustia por extraña desaparición de cuñado del exjugador Luis Marín
“Para esta atención, la Benemérita movilizó cuatro unidades de emergencia, entre ellas una unidad de rescate, una de primera intervención y dos ambulancias básicas, que trabajaron de manera coordinada en el lugar”, detalló la Cruz Roja.