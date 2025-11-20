Sucesos

Brutal golpe en la cabeza cobra la vida de un hombre en Desamparados

La Cruz Roja informó que el fallecido es un hombre de 48 años

Por Adrián Galeano Calvo

Una calle en Desamparados, San José, se convirtió en escenario de un brutal crimen, pues en ese lugar un hombre perdió la vida al sufrir un salvaje golpe en su cabeza.

El hecho fue confirmado a La Teja por la central de comunicaciones de la Cruz Roja, la cual indicó que el hecho se dio pasadas las 6 p.m., de este miércoles en Los Guido, específicamente en el sector 4.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre un hombre víctima de una agresión y cuando los paramédicos llegaron a la escena encontraron a un sujeto tendido sobre la calle y sin signos vitales.

El cuerpo del hombre quedó tendido en media calle. Foto Facebook Mi País. (Facebook/El cuerpo del hombre quedó tendido en media calle. Foto Facebook Mi País.)

Al revisarlo comprobaron que este, al parecer, fue golpeado en la cabeza con un objeto pesado.

Extraoficialmente se habla de que el ahora fallecido habría sido agredido con una piedra en medio de una supuesta riña.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad de la víctima, mientras que la Cruz Roja solo señaló que se trataba de un hombre de 48 años.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

