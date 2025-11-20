Brutal golpe en la cabeza cobra la vida de un hombre en Desamparados

Una calle en Desamparados, San José, se convirtió en escenario de un brutal crimen, pues en ese lugar un hombre perdió la vida al sufrir un salvaje golpe en su cabeza.

El hecho fue confirmado a La Teja por la central de comunicaciones de la Cruz Roja, la cual indicó que el hecho se dio pasadas las 6 p.m., de este miércoles en Los Guido, específicamente en el sector 4.

LEA MÁS: Decomisan cargamento de 812 paquetes cocaína en contenedor con destino a países bajos

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre un hombre víctima de una agresión y cuando los paramédicos llegaron a la escena encontraron a un sujeto tendido sobre la calle y sin signos vitales.

El cuerpo del hombre quedó tendido en media calle. Foto Facebook Mi País. (Facebook/El cuerpo del hombre quedó tendido en media calle. Foto Facebook Mi País.)

Al revisarlo comprobaron que este, al parecer, fue golpeado en la cabeza con un objeto pesado.

LEA MÁS: Mortal ataque causa terror y angustia entre vecinos de Alajuelita

Extraoficialmente se habla de que el ahora fallecido habría sido agredido con una piedra en medio de una supuesta riña.

LEA MÁS: Sospechoso de dejar a cinco menores huérfanos deberá responder ante la justicia

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad de la víctima, mientras que la Cruz Roja solo señaló que se trataba de un hombre de 48 años.