Caen dos hombres tras despiadado asesinato: dispararon 14 veces para asegurar la muerte de su víctima

Dos sujetos de apellidos Morera, de 43 años, y Barquero, de 23 años, están en manos del OIJ al ser señalados como los responsables de un hecho despiadado en el que atacaron de 14 balazos a un hombre.

Ellos fueron detenidos por el OIJ de Osa, junto con el Servicio de Respuesta Táctica (SERT), en el sector conocido como Cantarana, en Cerros de Quepos.

A los sujetos los relacionan con un homicidio ocurrido el 28 de setiembre anterior, en Bahía Ballena, de Uvita, Osa, cuando, en apariencia, atacaron a un hombre de apellido Torres, de 27 años.

“Los sospechosos, supuestamente, habrían abordado al ofendido y, en apariencia, uno de estos disparó en contra de Torres en 14 ocasiones, logrando impactarlo en nueve veces”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

A los sospechosos les decomisaron armas de fuego, municiones, ropa y dosis de crack.