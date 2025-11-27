Sucesos

Cahuita dejó de ser paraíso para una familia tras mortal ataque contra un veinteañero

Cahuita amanece con dolor tras violento ataque armado

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

La paradisiaca zona de Cahuita, Talamanca, en el Caribe sur de Limón, quedó teñida de sangre y dolor la madrugada de este jueves 27 de noviembre.

A las 2:49 a. m. reportaron la muerte de un muchacho atacado a balazos. “Herido por arma de fuego, se atiende un hombre de 25 años con impactos de bala en el tórax, se confirma sin signos vitales en el lugar”, confirmaron en la Cruz Roja.

LEA MÁS: Joven de 18 años sufrió una muerte brutal en Concepción Abajo de Alajuelita

Agentes del OIJ y personal de Cruz Roja inspeccionaron el Centro Social Boston, en Carrandí de Matina, donde un hombre vinculado al grupo criminal de “Curry” fue asesinado a balazos la noche del lunes. Fotografía:
Una madrugada que comenzó tranquila en el Caribe sur terminó marcada por la sangre y el dolor para familia de muchacho de 25 años. Fotografía: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Segundo homicidio en menos de media hora

Este homicidio ocurrió 27 minutos después de que las autoridades también recibieran la alerta de otro asesinato contra un muchacho de 18 años en Alajuelita. En el OIJ señalan que las armas de fuego son las herramientas más utilizadas para dejar dolor en las familias costarricenses. Los jóvenes menores de 29 años son quienes más mueren en manos de las bandas.

De momento, no hay personas detenidas por este hecho.

LEA MÁS: Esto dice el sello discográfico que hizo el video musical en el que aparece Shaggy, supuesto líder narco

LEA MÁS: Operativo del OIJ en Pococí terminó con balacera dentro de una piñera

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
homicidio en Cahuitamatan a muchacho de 25 años en Cahuita
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.