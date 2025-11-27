Cahuita dejó de ser paraíso para una familia tras mortal ataque contra un veinteañero

La paradisiaca zona de Cahuita, Talamanca, en el Caribe sur de Limón, quedó teñida de sangre y dolor la madrugada de este jueves 27 de noviembre.

A las 2:49 a. m. reportaron la muerte de un muchacho atacado a balazos. “Herido por arma de fuego, se atiende un hombre de 25 años con impactos de bala en el tórax, se confirma sin signos vitales en el lugar”, confirmaron en la Cruz Roja.

LEA MÁS: Joven de 18 años sufrió una muerte brutal en Concepción Abajo de Alajuelita

Una madrugada que comenzó tranquila en el Caribe sur terminó marcada por la sangre y el dolor para familia de muchacho de 25 años. Fotografía: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Segundo homicidio en menos de media hora

Este homicidio ocurrió 27 minutos después de que las autoridades también recibieran la alerta de otro asesinato contra un muchacho de 18 años en Alajuelita. En el OIJ señalan que las armas de fuego son las herramientas más utilizadas para dejar dolor en las familias costarricenses. Los jóvenes menores de 29 años son quienes más mueren en manos de las bandas.

De momento, no hay personas detenidas por este hecho.

LEA MÁS: Esto dice el sello discográfico que hizo el video musical en el que aparece Shaggy, supuesto líder narco

LEA MÁS: Operativo del OIJ en Pococí terminó con balacera dentro de una piñera