Cámara grabó a hombre cuando lanzó explosivo contra casa en Heredia

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en el que un hombre lanzó un explosivo contra una casa en Heredia; afortunadamente, ninguna persona resultó herida en ese hecho.

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El video fue difundido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el fin de que la ciudadanía pueda aportar información para dar con el paradero de este sujeto, quien es sospechoso del presunto delito de daños.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos ocurrieron el 16 de marzo de este año, alrededor de las 9:30 p. m., en San Rafael de Heredia.

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“En apariencia, el sospechoso lanzó artefactos explosivos contra la vivienda de la persona afectada y posteriormente huyó del lugar”, indicó el OIJ.

En la grabación se observa cómo el sospechoso, quien lleva puesto un casco de motociclista, lanza el artefacto explosivo contra la casa y sale corriendo. Segundos después se alcanzan a ver dos explosiones.

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Si usted tiene información sobre este hecho o sobre el paradero del sospechoso, puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.