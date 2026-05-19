Mujer sería pieza clave para resolver misteriosa muerte de muchacho que salió a comer

Una joven mujer y la autopsia de Erick Mauricio García Valle serían piezas clave en la investigación por la muerte de este muchacho de 18 años.

La última vez que lo vieron con vida fue la noche del sábado 2 de mayo, cuando salió de su casa en Zent Nuevo, en Matina de Limón, a bordo de una motocicleta. A sus familiares les dijo que iba hacia la comunidad de Boston, mientras que a un amigo le comentó que, supuestamente, se reuniría con una joven para ir a comer.

Sin embargo, Erick nunca regresó a su casa.

Erick Mauricio García Valle, cumplió 18 años en febrero del 2026, desapareció el 2 de mayo del 2026 y fue hallado sin vida el 5 de mayo. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

La preocupación de sus allegados aumentó el domingo, al notar que no había rastro de él. Durante dos días familiares y amigos realizaron búsquedas por distintos sectores de Matina, hasta que el martes 5 de mayo el caso fue reportado ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Ese mismo día, en horas de la tarde, las autoridades encontraron el cuerpo del joven dentro de un bananal, cerca de la iglesia de los Testigos de Jehová, en Boston de Matina.

Cerca del cadáver ubicaron un casquillo de bala; no obstante, debido al avanzado estado de descomposición, en ese momento no fue posible determinar si presentaba heridas de arma de fuego.

“En las cercanías del cuerpo se encuentra un indicio balístico. De momento no se puede precisar la causa de muerte, ya que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición”, indicó la oficina de prensa del OIJ.

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Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo de la víctima que apareció en un bananal. Foto: Ilustrativa

Un familiar cercano de Erick conversó con La Teja y pidió mantener su identidad en reserva mientras avanzan las investigaciones.

Según relató, la familia tiene conocimiento de que una de las últimas personas que vio con vida al joven fue la muchacha con la que supuestamente se reuniría esa noche.

Tres versiones sobre lo que pasó con Erick García

De acuerdo con esta versión, la mujer se comunicó con la familia al enterarse de que Erick estaba desaparecido y, aparentemente, habría dado tres versiones diferentes tanto a las autoridades como a los allegados del muchacho.

En un inicio habría dicho que no mantenía una relación cercana con él y que únicamente le pidió que la llevara a casa de una amiga. Posteriormente, cambió su relato y aseguró que ambos viajaban en motocicleta cuando varios hombres en un carro los interceptaron, se llevaron a Erick y a ella supuestamente le cubrieron los ojos antes de abandonarla en otro sitio.

Finalmente, habría indicado que dos hombres encapuchados salieron desde Venecia hacia Boston a través del bananal.

Mientras la familia recorría distintos sectores buscando al joven, la motocicleta nunca apareció.

“Nosotros anduvimos hasta por el dique de Matina y por la ruta 32. Pensábamos que no lo habían dejado cerca. Cuando escuchamos la última versión, que decía que era entre un bananal, corrimos a buscarlo ahí. En ese lugar ya habíamos estado, pero creemos que a él lo hicieron caminar aproximadamente dos kilómetros dentro del bananal para hacerle daño, por eso no lo encontrábamos”, comentó el allegado.

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La víctima apareció sin vida en un bananal. Foto: OIJ/con fines ilustrativos

Familia presume que fue víctima de lío pasional

Los conocidos del muchacho manejan la hipótesis de que Erick fue víctima de un crimen que podría estar relacionado con un aparente lío pasional; sin embargo, recalcaron que esperan los resultados oficiales de la autopsia.

Según dijeron, Erick era un joven trabajador y no le conocían problemas. No obstante, algunas personas le habrían advertido que la muchacha que estaba conociendo aparentemente mantenía otra relación.

Erick había cumplido 18 años en febrero anterior y tenía apenas un mes y medio de trabajar como camionero, oficio que, según sus familiares, siempre le apasionó.

“Él era un muchacho de buenos principios, trabajador. El camión que manejaba era propiedad de una señora para la que trabajaba; algunas personas dijeron que era propiedad de él, pero nunca tuvo a su nombre un vehículo. La moto sí era de él, pero estaba inscrita a nombre de la mamá”, recordó el familiar.

Al joven lo despidieron en el cementerio de Zent Nuevo; los allegados siguen atentos a los resultados de esta muerte que sorprendió a sus conocidos.