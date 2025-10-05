Cámara grabó momento en que un padre identificó a su hijo como víctima del triple homicidio en Pavas

La Fuerza Pública y la Cruz Roja atendieron el triple homicidio ocurrido en Pavas este sábado 4 de octubre del 2025. Foto: Alonso Tenorio (Muerto pavas)

Tres hombres de apellidos Hernández, de 28 años; Espinoza, de 22 años y Fallas de 29 años son los fallecidos por una balacera que ocurrió en Pavas, San José.

Este triple homicidio fue reportado cerca de las 6 p. m. de este sábado 4 de octubre.

“Las víctimas se encontraban en un local comercial, cuando dos hombres ingresaron al lugar y realizaron múltiples disparos”, señalaron en el OIJ.

LEA MÁS: Misteriosa desaparición de empleado de restaurante en barrio Amón tuvo el peor de los finales

Al sitio llegó una gran cantidad de oficiales de la Fuerza Pública que custodiaron la escena, mientras la Cruz Roja atendía a los hombres, quienes fueron declarados sin vida minutos después.

Con una cámara de un celular, los lugareños grabaron el instante cuando el papá y otros familiares de uno de los fallecidos se acerca a los policías, en apariencia, para ver si se trataba de su hijo.

LEA MÁS: Detienen a hombre ligado a violento ataque armado en Siquirres

Los uniformados no lo dejaron pasar, pese a la insistencia de otros hombres que también se acercaron, esto debido a que podían alterar la escena del crimen.

Metros atrás estaba una mujer que rompió en llanto al saber que se trataba de un ser querido.

El papá, que estaba en shock, también cayó en dolor al saber que sí era al joven que buscaba; estos instantes quedaron grabados, pero por respeto al dolor de la familia en La Teja no los compartimos.

LEA MÁS: Dos hombres llevaron con engaños a Kevin Kirby al lugar donde se cree lo mataron

Las autoridades decomisaron 12 casquillos en el sitio.

El OIJ teme que el 2025 cierre con más de 900 homicidios, aún así siguen haciendo operativos para tratar de frenar la ola de violencia que aumentó en Costa Rica desde hace tres años.

Los muchachos con edades entre los 18 años a 29 años son las principales víctimas mortales, en este 2025 han fallecido de momento 242 personas con esas edades.