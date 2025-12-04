Sucesos

Canadiense pasó 11 meses detenido y ahora fue extraditado a Estados Unidos, ¿qué hizo?

Canadiense que llegó como turista terminó entregado a autoridades de Estados Unidos

Por Alejandra Morales

Un canadiense, de apellido Conneh, de 38 años fue detenido Costa Rica y pasó 11 meses encerrado.

Ahora fue extraditado a los Estados Unidos, este miércoles 3 de diciembre.

De acuerdo con el OIJ, el canadiense llegó a Costa Rica el 23 de enero anterior por el aeropuerto Juan Santamaría.

Un canadiense, de apellido Conneh, de 38 años, fue extraditado a los Estados Unidos desde Costa Rica. Foto: OIJ
Extradición hacia Estados Unidos

La extradición la realizaron los agentes de Interpol, a la 1 p. m.

“Es requerido por las autoridades estadounidenses porque es sospechoso de participar en delitos de fraude, conspiración y lavado de dinero en Estados Unidos. La captura fue homologada por el Tribunal Penal del I Circuito de San José”, dijeron en el OIJ.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

