Capturan a sospechoso de cometer grave delito penado en el país desde el 2012

Investigadores llevaban varias semanas de seguirle la pista

Por Silvia Coto
Un hombre fue detenido como sospechoso de cazar animales silvestre
Un hombre fue detenido como sospechoso de cazar animales silvestre (Cortesía /Cortesía)

Un hombre de 27 años, de apellido Cortés, fue detenido este martes como sospechoso de violar la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.

Los agentes de la Sección Especializada Contra los Delitos Medioambientales del OIJ dieron un golpe contundente contra la caza ilegal.

Las investigaciones iniciaron en abril, cuando surgieron fuertes indicios de que el hombre se dedicaba a la práctica de caza furtiva de animales silvestres, un delito que desde el 2012 está totalmente prohibido en el país.

Tras meses de seguimiento, los investigadores lograron confirmar que, en apariencia, Cortés llevaba a cabo esta actividad ilícita, como parte de las diligencias, el OIJ allanó una vivienda en Estrada de Matina, Limón, donde se dio la captura.

En el operativo se decomisaron artefactos electrónicos y munición de arma de fuego, hallazgos que refuerzan la causa en su contra.

El sospechoso fue trasladado de inmediato al Ministerio Público, que en las próximas horas decidirá si permanecerá en prisión mientras avanza la investigación o si le dictan otro tipo de medidas cautelares.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

