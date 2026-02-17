Caso contra Randall Zúñiga, director del OIJ, ya supera las 600 páginas y revela polémicas conversaciones

El expediente por la investigación contra Randall Zúñiga, director del OIJ, ya supera las 600 páginas y en este supuestamente trascenderían polémicas conversaciones.

Wálter Chaves, abogado de dos de las cuatro denunciantes de supuestos delitos sexuales, le dijo a La Teja que, incluso, ya hay una ampliación de la primera parte de la investigación, en la que solo han abierto dos de los celulares de dos denunciantes. Señaló que aún falta mucha prueba por agregar.

La investigación la está llevando la Unidad de Cibercrimen del OIJ.

Conversaciones bajo análisis

Este lunes 16 de febrero, el medio de comunicación CRHoy informó sobre las supuestas comunicaciones de Zúñiga. También señalan otras supuestas conversaciones con el comunicador Douglas Sánchez, en las que, en apariencia, les decía a las denunciantes que citaran a Zúniga a un motel. En la conversación habrían sugerido que lo citaran en horas laborales.

LEA MÁS: ¿Ya se definió si el director del OIJ será despedido? Esto acaba de revelar la Corte

Unidad de Cibercrimen analiza conversaciones y fotografías. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Supuestamente, también Sánchez le habría pedido a las mujeres que Zúñiga hablara de la diputada Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático, y también de Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica.

Estos hechos no están confirmados y formarían parte de la investigación que sigue en proceso.

“Aquí lo que hay son extracciones a nivel del expediente judicial de conversaciones, intercambio de mensajes, fotografías, muchísimas fotografías que se extraen de los teléfonos de dos de las ofendidas”, dijo Chaves.

LEA MÁS: “Son cuentos”, aseguró abogada del Inamu sobre palabras de su jefa, quien habló de 14 mujeres que temían denunciar a director del OIJ

Zúñiga está suspendido hasta mayo próximo, por orden de la Corte Plena.

Zúñiga fue suspendido de sus funciones desde el 29 de octubre del 2025, mientras se desarrolla la investigación correspondiente, la cual se origina a partir de diversas denuncias presentadas en su contra por supuestos delitos de violación.

Sánchez publicó en redes sociales que responderá a estas publicaciones a este lunes a las 8 p.m. en Central de Noticias.