Cayeron por una llamada anónima: así perdieron la libertad dos hombres de Golfito en un negocio ilegal

Una llamada anónima dejó al descubierto a dos hombres vecinos de Golfito, señalados como sospechosos de mover droga desde el sur de Costa Rica, lo que podría costarles varios años de libertad.

Los sujetos de apellidos Madrigal Aguilar, de 39 años, y Madrigal González, de 33 años, fueron detenidos en Herradura, en el Pacífico central del país, sobre la Costanera Sur.

José Rivera, jefe de la delegación del OIJ en Jacó, explicó que este miércoles 3 de diciembre, cerca de las 4 p. m., ingresó una llamada a la Fuerza Pública de Garabito, en la que informaban que se estaban trasladando tres vehículos y dos de estos llevaban una cantidad importante de droga.

Fuerza Pública coordinó con la Policía Municipal de la localidad y mantuvieron un retén. “A las 7 p. m. vieron dos carros con las características dadas, hacen una revisión externa y los perros de la Policía Municipal de Garabito dieron positivo por aparente droga.

“En la delegación del OIJ inspeccionaron un carro que tenía un doble compartimiento en donde llevaban los paquetes de drogas”, señaló Rivera.

En uno de los carros encontraron 237 paquetes de cocaína; mientras que en el segundo llevaban 93 paquetes, para un total de 330 paquetes, con un peso de un kilo cada uno.

A los hombres les decomisaron ¢1 millón, $125, celulares y los dos vehículos que andaban. Ambos quedaron a la espera de sus medidas cautelares.