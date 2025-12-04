Por aire y tierra: así busca la Policía a 14 sospechosos relacionados con hechos violentos en Hatillo

Un amplio despliegue policial sorprendió a los vecinos de Hatillo, San José, pues hasta un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aérea, además de oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fiscalía de Narcotráfico, buscan a 14 sospechosos relacionados con distintos hechos de violencia.

Se trata de 13 allanamientos realizados la tarde de este jueves 4 de diciembre, en la zona de Reina de los Ángeles en Hatillo, en donde buscan intervenir ventas de drogas, lo cual ha generado disputas de territorio y constantes balaceras.

Múltiples Allanamientos en María Reina de Hatillo centro durante operativo de la PSD /Operación Troya / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Las autoridades buscan a 14 personas que tienen vínculo con esta organización delictiva, que opera con violencia en el lugar.

En los allanamientos participan oficiales de la Unidad Especial de Apoyo (UEA), el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), la Unidad Canina, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), todas estas unidades de Fuerza Pública, así como policías de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia y la Policía Municipal de San José.