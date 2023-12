Chofer atropelló a dos hermanitos, la niña murió y el chiquito está malito

Una pareja de nicaragüenses llegó al país hace apenas un mes en busca de un mejor futuro para sus tres hijos, pero una tragedia les arrebató para siempre a una de sus pequeñas y dejó al varoncito muy malito.

María del Rosario Algueda y José Rolando Jaime, escucharon los consejos de un familiar que tenía un año de estar en Costa Rica y llevaba tiempo insistiéndoles en que se vinieran porque aquí hay mejores oportunidades.

La niña murió en el lugar de accidente. Foto: Cortesía. (Cortesía de Fundación RN)

A inicios de noviembre llegaron a Costa Rica y se fueron para Repunta de Pérez Zeledón a participar en las cogidas de café. Se instalaron en una galera en la que no hay ni electricidad, pero no tienen más opciones porque no tienen dinero.

Todos los días salían bien temprano a los cafetales y como no tenían quién les cuidara los pequeños se los llevaban. La mayor era Tatiana, de 12 años; luego está Juan José de 7, y tienen una menor cuyo nombre nos pidieron no revelar.

Este sábado, luego de que María del Rosario entregara el café para que se lo pesaran, se adelantó con Tatiana y Juan José para irse para la galera. Cuando iban de camino ocurrió la tragedia.

LEA MÁS: Muchacha asesinada en mirador tenía un don para el arte y soñaba con ser veterinaria

Al parecer, ellos iban cruzando una calle y el chofer de un carro habría hecho un adelantamiento indebido y se los topó de frente.

La mamá de la pequeña resultó ilesa de puro milagro, pero los niños fueron atropellados. Tatiana murió de inmediato y Juan José recibió golpes muy graves por lo que está internado en el hospital de Niños.

Extraoficialmente se supo que el conductor del carro que golpeó a los niños estaría bajo los efectos del licor.

El chiquito está luchando por su vida en el hospital de Niños. Foto: Alejandro Gamboa. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Glenda Calderón, presidenta de la Fundación RN, contó que por medio de la alianza con una organización lograron reunir los fondos para comprar el ataúd de la pequeña. Se espera que el cuerpito llegue a Pérez Zeledón este lunes.

LEA MÁS: Veinteañero tiene tres días desaparecido

Pese a que ese gasto ya está solventado, la familia está urgida de mucha ayuda porque sus condiciones económicas son muy malas y ahora tienen que dedicarse a cuidar a Juan José, por eso están recaudando dinero.

Si usted quiere colaborar con esta familia que tanto lo necesita, puede llamar al 6230-7471 o hacer llegar su ayuda por medio del Sinpe móvil a ese mismo número que está a nombre de la Fundación RN.