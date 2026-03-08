Choque entre carro y moto deja a un hombre sin vida y a una mujer con crisis nerviosa en Esparza

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenario de tragedias, una de la má recientes ocurrió la tarde de este sábado, cuando un motociclista perdió la vida en un violento accidente de tránsito.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el fatal hecho ocurrió a eso de las 6:20 p.m. en Esparza, Puntarenas, desde donde fueron alertados sobre un choque entre un carro y una motocicleta.

A su llegada los paramédicos confirmaron la situación, además en el sitio encontraron a un hombre de 30 años, el cual ya no presentaba signos vitales.

El hombre falleció debido a las múltiples lesiones que sufrió en el choque. Foto Archivo.

Al parecer, se trataba del conductor de la motocicleta. Los cruzrojistas también tuvieron que atender a una mujer que estaba muy afectada. Se desconoce si ella era quien conducía el carro o si más bien viajaba con el motorizado.

“En el sitio se atendieron a dos personas, a una mujer con una crisis de nervios, quien no ameritaba traslado a un centro médico, y un segundo paciente con múltiples heridas y sin signos vitales”, indicó la Cruz Roja.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en el mortal choque.