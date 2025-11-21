Cierran la ruta 32 por caída de materiales y de momento no hay hora de apertura

Una vez más, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ordenó el cierre preventivo de la ruta 32, la cual comunica San José con Limón.

Dicho ministerio dio a conocer el cierre de la transitada ruta la mañana de este viernes, por medio de una publicación en su perfil de Facebook.

“Caída de material obliga a cerrar el paso en la ruta 32 en este momento, por seguridad y para ejecutar labores de limpieza”.

La ruta 32 fue cerrada la mañana de este viernes. (Facebook/La ruta 32 fue cerrada la mañana de este viernes.)

La mala noticia para los conductores que tenían pensado transitar por esta ruta es que el MOPT destacó que, de momento, no es posible determinar una hora de apertura.

Cabe recordar que la ruta 32 estuvo cerrada por más de una semana debido a incidentes similares y hace pocos días se dio su reapertura con un horario de 6 a.m. a 6 p.m.