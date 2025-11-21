Sucesos

Cierran la ruta 32 por caída de materiales y de momento no hay hora de apertura

El MOPT informó que el cierre se realizó por temas de seguridad y para la limpieza del tramo afectado

Por Adrián Galeano Calvo

Una vez más, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ordenó el cierre preventivo de la ruta 32, la cual comunica San José con Limón.

Dicho ministerio dio a conocer el cierre de la transitada ruta la mañana de este viernes, por medio de una publicación en su perfil de Facebook.

Caída de material obliga a cerrar el paso en la ruta 32 en este momento, por seguridad y para ejecutar labores de limpieza”.

La ruta 32 fue cerrada la mañana de este viernes.
(Facebook/La ruta 32 fue cerrada la mañana de este viernes.)

La mala noticia para los conductores que tenían pensado transitar por esta ruta es que el MOPT destacó que, de momento, no es posible determinar una hora de apertura.

Cabe recordar que la ruta 32 estuvo cerrada por más de una semana debido a incidentes similares y hace pocos días se dio su reapertura con un horario de 6 a.m. a 6 p.m.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

