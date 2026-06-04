CNE declara alerta verde en todo el país ante aumento de lluvias en los próximos días

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para todo el territorio nacional debido a que en los próximos días se espera un importante aumento en las lluvias.

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El presidente de la entidad, Alejandro Picado, detalló que, de acuerdo con la información técnica que manejan, los fuertes aguaceros se extenderían por lo menos hasta el próximo martes 9 de junio.

“De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las condiciones siguen siendo favorables para el desarrollo de un sistema de baja presión en el Pacífico, que podría reforzar la actividad de la zona de convergencia intertropical, lo que generaría una aumento en las lluvias”, indicó el jerarca.

Las lluvias afectaron distintos puntos de Cartago este miércoles. (Cortesía/Las lluvias afectaron distintos puntos de Cartago.)

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A esta situación se le suma que los aguaceros de los últimos días han dejado una importante saturación de suelos en distintos puntos del país, lo que significa un factor de riesgo inmediato.

“Se reporta una importante saturación de los suelos en regiones como la vertiente del Caribe, el Pacífico Central, el Pacífico Sur y la zona norte, lo que podría aumentar el riesgo de inundaciones”, agregó Picado.

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El presidente de la CNE hizo un llamado a la población a mantenerse muy alerta ante cambios en el entorno, principalmente en ríos y quebradas, así como en zonas propensas a deslizamientos.