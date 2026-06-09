CNE habilita tres albergues para 32 personas afectadas por lluvias e inundaciones

Las fuertes lluvias e inundaciones que han afectado distintos puntos del país en las últimas horas obligaron a 32 personas a buscar refugio en albergues temporales.

Así lo explicó Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quien indicó que las lluvias generaron 18 incidentes por inundaciones en diferentes regiones del país.

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El primer albergue se habilitó en Puntarenas, en el salón comunal de Bella Vista, donde se le brindó atención a pescadores que fueron afectados por el mar picado.

“Es un esfuerzo conjunto con la empresa privada; se logró resguardar sus embarcaciones para que pudieran dirigirse al albergue correspondiente”, agregó Picado.

La CNE tuvo que habilitar tres albergues para las personas afectadas. Foto Archivo. (Cortesía/Cortesía)

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En La Cruz, Guanacaste, se habilitó un segundo albergue, donde se evacuó a varias familias de Puerto Soley que se vieron afectadas por el alto oleaje.

“Aunque fueron trasladados a casas de familiares, otros se movilizaron a la Casa de la Cultura de esta localidad”.

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El tercer albergue se abrió en el gimnasio de Batán, Limón, donde se resguardaron varias familias afectadas por inundaciones que invadieron sus viviendas.

“Además, las autoridades mantienen el seguimiento de las situaciones reportadas en Bananito y Valle la Estrella, donde las fuertes lluvias provocaron incidentes asociados con cabezas de agua”, agregó el presidente de la CNE.