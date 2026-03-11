Colegial sospechoso de matar a puñaladas a compañero en Liberia conocerá sentencia en tiempo récord

En un tiempo récord de máximo 45 días, un colegial conocerá su sentencia por ser el único y principal sospechoso del homicidio del estudiante Liann Alejandro Rivas Quesada.

A las 5:17 p. m. de este martes 10 de marzo, un juez acogió la solicitud de la Fiscalía y decidió que el caso se tramitará por la vía de Flagrancia.

Un estudiante fue detenido por el homicidio de un compañero de colegio (Cortesía Guana Noticias para La/cortesía)

El sospechoso de apellidos Rodríguez Díaz está descontando 15 días de prisión preventiva, mientras avanza el proceso.

Este caso es investigado como homicidio calificado

La medida cautelar fue impuesta desde hoy (10 de marzo) y hasta el 27 de marzo, es decir 15 días de prisión preventiva, por el momento.

LEA MÁS: Mujer que ayudó a colegial apuñalado por compañero narra dramático momento antes de su muerte

Liann Alejandro Rivas Quesada, el colegial asesinado a puñaladas en una parada de buses, apenas iba para clases cuando ocurrió la lamentable agresión que quedó grabada. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

LEA MÁS: Esto fue lo que colegial sospechoso dijo tras apuñalar a compañero que terminó perdiendo la vida

Rodríguez fue detenido la tarde de este lunes en barrio Corazón de Jesús, en Liberia, luego de que la víctima, fue declarado sin vida.

La investigación continúa en desarrollo bajo el expediente 26-000795-060-PE.