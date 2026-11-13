Colegio llora a un joven de 17 años que sufrió un trágico accidente cuando andaba en bicicleta

El Colegio Técnico Profesional de Purral de Goicoechea, San José, está de luto por la muerte de uno de sus estudiantes, quien falleció en un trágico accidente cuando andaba en bicicleta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que se trató de un muchacho de 17 años, vecino de Coronado, San José.

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De acuerdo con la Policía Judicial, el incidente que cobró la vida del muchacho ocurrió la tarde de este jueves en el sector de Dulce Nombre, en Vásquez de Coronado.

“Según la información preliminar, el menor viajaba en una bicicleta y, en apariencia, se desplazaba por una pendiente cuando, por razones que se encuentran en investigación, habría sido colisionado por un vehículo que circulaba en sentido contrario”, detalló el OIJ.

El muchacho falleció de forma inmediata tras el violento impacto. Foto Archivo.

Las autoridades informaron que el golpe fue tan violento que el muchacho falleció en el acto. La bici en la que viajaba quedó a pocos centímetros de su cuerpo.

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En cuanto al conductor involucrado, de momento la Policía Judicial no ha revelado mayores detalles.

Tras darse a conocer la trágica muerte del muchacho, el CTP de Purral, donde él cursaba el undécimo año, le dedicó una sentida publicación en su página de Facebook.

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“La comunidad educativa, sus profesores y compañeros del Colegio Técnico Profesional de Purral, lamentan profundamente la partida de nuestro querido estudiante de la sección 11-4L.”

“Con cariño y profundo pesar, acompañamos a su familia, amistades y seres queridos en este momento de dolor”.