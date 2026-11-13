Este es el joven que fue víctima de una aterradora muerte cuando estaba llegando a su casa

La muerte esperaba a un joven afuera de su propia casa, pues cuando llegó a la vivienda, fue recibido con una lluvia de balas que terminó arrebatándole la vida.

Esta es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación a un homicidio ocurrido la tarde de este jueves en la localidad de Villa del Mar 1, en el centro de Limón.

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La Policía Judicial informó que la víctima mortal de este crimen fue un joven de apellido Blandón, de 25 años, quien falleció dentro del carro que iba manejando.

“Según la versión preliminar, Blandón se encontraba llegando a su vivienda en su vehículo particular de color negro, cuando, aparentemente, llegó una motocicleta, lo interceptó de frente y en ese momento le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el sitio”, informó el OIJ.

De acuerdo con los investigadores judiciales, el carro de Blandón presentaba al menos 7 impactos de bala en el parabrisas frontal y otros en la puerta del chofer.

El joven fue atacado cuando estaba llegando a su casa. Foto Archivo (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

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En cuanto al joven, este falleció de forma inmediata a consecuencia de los disparos que recibió en el pecho, los brazos y el estómago.

“Los agentes encontraron al menos 15 casquillos fuera del vehículo y otros indicios balísticos dentro del mismo”, agregó el OIJ.

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La Policía Judicial señaló que de momento se desconoce cuántas personas viajaban en la mencionada motocicleta al momento de los hechos, pues los vecinos solo indicaron haber escuchado una moto retirarse del sitio a alta velocidad luego de los disparos.

“Sin embargo, no hay personas que hayan visto cómo ocurrieron los hechos”, añadió el OIJ.

Aunque no se ha logrado establecer el móvil del homicidio, por cómo ocurrieron los hechos no se descarta que se haya tratado de un presunto ajuste de cuentas.