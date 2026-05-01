Colegio y compañeros de estudiante cruelmente asesinado por otro muchacho tuvieron un hermoso gesto para homenajearlo

El Colegio Técnico Profesional (CTP) de Guararí de Heredia y sus estudiantes tuvieron un hermoso gesto para homenajear al colegial de 17 años que fue cruelmente asesinado, al parecer, por otro muchacho de su misma edad.

Así lo dio a conocer el mismo centro educativo por medio de una publicación en su página de Facebook, donde mostraron la fotografía del altar que hicieron en honor al muchacho.

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Por medio de esa misma publicación, el colegio hizo un llamado a los estudiantes para que pudieran darle un último mensaje de despedida al joven asesinado.

Un adolescente de apellidos Rojas de 17 años, fue asesinado en Heredia. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“Con profundo respeto y cariño, invitamos a toda la comunidad educativa a acercarse al altar que ha sido dispuesto frente a la Dirección, donde podrán dejar un mensaje, una oración o una muestra de afecto en memoria de nuestro querido estudiante Jeremy Aguilar González”.

El muchacho fue descrito en esa publicación como un joven que era muy apreciado por sus compañeros, docentes y todo el personal administrativo.

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“Su alegría, compañerismo y forma de ser dejaron una huella imborrable en nuestra institución”, agregaron.

Además informaron que desde el primer momento en que se enteraron de la trágica noticia, la directora y la Dirección Regional de Educación de Heredia, han brindado un proceso de apoyo y contención dirigido a los compañeros y amigos del joven en este difícil momento.

Este fue el altar hecho en el colegio para homenajear al joven asesinado. (Facebook/Este fue el altar hecho en el colegio para homenajear al joven asesinado.)

“Hoy más que nunca, nos unimos como familia para recordarlo con amor y mantener vivo su recuerdo en cada uno de nosotros. Siempre vivirás en nuestros corazones, Jeremy”.

El OIJ informó que el homicidio del joven, quien estaba en décimo grado, ocurrió el lunes a eso de las 4:25 p.m. en San Francisco de Heredia.

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“Sobre la dinámica de los hechos, lo que se maneja de manera preliminar es que, al parecer, la víctima iba caminando por vía pública, específicamente por el sector de Los Sauces, cuando aparentemente fue interceptado por al menos dos sujetos, quienes le habrían disparado en reiteradas ocasiones”, detalló el OIJ.

El OIJ destacó que poco después del mortal ataque, oficiales de la Fuerza Pública lograron detener a un joven de 17 años, quien es sospechoso de participar en el crimen del colegial.