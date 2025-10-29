Cómo pasó el matrimonio Elizondo Rubio de una vida de lujo a estar bajo investigación por asesinato

Una vida de lujos, pero también de cuestionamientos es la que vivían los esposos Elizondo Rubio, sospechosos del brutal asesinato de Manuela Daxer y Rüdiger Schickhaus, un matrimonio europeo que vivía en Quepos.

Elizondo es un sujeto de 31 años, dedicado supuestamente a los bienes raíces, es padre de dos hijas; se casó con Rubio, de 33 años, en julio del 2023 en Jacó.

Rubio es una colombiana nacionalizada costarricense, también es mamá de un adolescente y una niña; entre ellos no tienen hijos en común.

Los esposos Elizondo Rubio, son sospechosos del brutal asesinato de Manuela Daxer y Rüdiger Schickhaus, un matrimonio europeo que vivía en Quepos. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Ambos vivían en un lujoso condominio en La Unión, Cartago, el cual fue allanado por el OIJ, donde los detuvieron.

Las autoridades judiciales señalaron que el sitio en el que viven es de alta plusvalía, la casa en la que vivían es de tres pisos y de amplias dimensiones vivienda que no es normal en Costa Rica.

En el frente de la casa tenían parqueado una Range Rover casi del año, así como también un Ford Mustang deportivo.

Pese a vivir entre el lujo, también eran cuestionados en redes sociales, ellos tenían una supuesta empresa llamada Gestionadora de Bienes RJ, presuntamente dedicada a limpiar bienes en los juzgados.

Una vida de lujos, pero también de cuestionamientos es la que vivían los esposos Elizondo Rubio, sospechosos del brutal asesinato de Manuela Daxer y Rüdiger Schickhaus. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

En grupos antiestafas de redes sociales alertaban sobre los negocios de este matrimonio, en el que supuestamente no lograban concluir lo que le prometían a los clientes.

El OIJ los detuvo este miércoles; Elizondo es uno de los principales sospechosos del cruel asesinato del matrimonio europeo, ya que cuando huían, chocaron un Audi en la propiedad en Quepos y parte del carro destruido fue lo que llevó a dar con los Elizondo Rubio.

