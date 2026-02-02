Condenan a 10 años a hombre que apuñaló 17 veces a un taxista en Liberia

El Tribunal Penal de Liberia declaró la tarde de este lunes a un hombre de apellido Vargas como responsable del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un taxista de apellido Barquero, por lo que se le impuso una pena de 10 años de prisión.

La sentencia se dictó en los Tribunales de Liberia

Los hechos se remontan al 13 de agosto del 2024, en horas de la madrugada, cuando el ahora condenado abordó el taxi que conducía la víctima, quien se encontraba trabajando en la parada ubicada al costado norte de la plaza de barrio San Roque, en Liberia, Guanacaste.

LEA MÁS: Crecida del río Chirripó obligó a rescate de emergencia tras empuje frío #13

Según lo acreditado en juicio, Vargas solicitó un servicio y se sentó en el asiento trasero del carro, justo detrás del conductor. Al llegar al sitio indicado, el taxista estacionó el automóvil y, sin mediar palabra, el imputado atacó al ofendido con dos objetos punzocortantes, no detallan qué tipo, con la aparente intención de causarle la muerte.

La víctima logró defenderse, lo que dio inicio a un forcejeo dentro del vehículo. Durante el ataque, el taxista sufrió 17 heridas en distintas partes del cuerpo, lesiones que comprometieron su vida, tras lo cual el agresor huyó del lugar.

LEA MÁS: Madre enfrenta nuevamente el dolor por la muerte de su hijo tras reciente situación

Pese a la gravedad de las heridas y la pérdida de sangre, Barquero logró trasladarse por sus propios medios al Hospital Enrique Baltodano Briceño, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas que permitieron salvarle la vida.

Tras analizar la prueba presentada por el Ministerio Público, el Tribunal dictó la sentencia condenatoria y ordenó el cumplimiento de la pena en prisión.