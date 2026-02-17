Sucesos

Condiciones del tiempo cambiarán desde este martes: tome previsiones

Variaciones se sentirán a partir de este martes provocados por efectos del empuje frío #16

Por Alejandra Morales

El Empuje Frío #16 provocará un aumento significativo en la intensidad de los vientos alisios a partir de este martes y hasta el jueves, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en varias regiones del país.

Aunque el fenómeno no ingresará directamente al territorio nacional, sí favorecerá un reforzamiento progresivo del viento, principalmente en el Valle Central, Guanacaste y zonas montañosas, donde se sentirán las ráfagas con mayor intensidad.

San José, panorámica
Variaciones se sentirán a partir de este martes provocados por efectos del empuje frío #16. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Actualmente, una masa de aire más seca predomina sobre la mayor parte del país, lo que mantiene condiciones de baja humedad en casi todo el territorio. Sin embargo, el aumento del viento también impulsará mayor humedad hacia la Vertiente del Caribe, donde se mantendrá la posibilidad de lluvias aisladas.

Hacia el viernes se espera el ingreso paulatino de más humedad al país, mientras que entre sábado y domingo se prevé una disminución gradual en la intensidad del viento. En cuanto a las temperaturas, no se anticipan cambios significativos y se mantendrán cálidas durante la semana.

