Conductor muere de múltiples balazos en Hatillo

Un hombre de apellido Quesada, de 27 años, fue asesinado de múltiples impactos de bala en Hatillo 1, San José.

De acuerdo con las autoridades, la víctima estaba en el asiento del conductor de un carro cuando lo atacaron.

LEA MÁS: Disparos despertaron a vecinos en Tibás, cerca del Saprissa al salir hallaron un muerto

El hombre de apellido Quesada, de 27 años, quedó sin vida dentro del carro. Foto: Ilustrativa (JOHN DURAN)

“Se encontraba dentro de un vehículo estacionado cuando se acercaron sujetos y le dispararon en múltiples ocasiones y se dieron a la fuga”, señalaron en el OIJ.

La alerta trascendió a las 12:42 a. m. de este martes 30 de setiembre.

El caso lo atendieron los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (Siori) del OIJ.

LEA MÁS: Asesinan a mujer de 30 años de balazo en la cabeza en barrio Cuba

La agresión ocurrió en las cercanías de un local comercial en Hatillo 1, en el sitio recopilaron una gran cantidad de casquillos.

La violencia sigue desatada, San José es la provincia en la que más violencia ocurre, en las últimas horas de este setiembre, además, de este homicidio también hubo otro en barrio Cuba y en Tibás.

LEA MÁS: Austriaca asesinada junto con esposo en Quepos se dedicaba a traer vida a este mundo