Sucesos

Conductora sobrevive a violento triple choque entre tráiler, bus y carro en la General Cañas

Violento accidente ocurrió frente al INA en la Ruta 1

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una conductora sobrevivió a un violento triple choque en el que se vieron involucrados un tráiler, un carro y un bus en la carretera General Cañas, sobre Ruta 1, frente al INA.

La emergencia ocurrió a las 2:44 de la tarde de este miércoles 14 de enero y fue atendida por la Cruz Roja y los Bomberos.

Los bomberos señalaron que rescataron a una mujer de 48 años, quien estuvo prensada en el vehículo por varios minutos; posteriormente la trasladaron al hospital México.

LEA MÁS: Identifican a mujer fallecida en accidente entre dos motos en Pavón de Golfito

Conductora de 48 años sobrevive a triple choque en la General Cañas, en sentido a Alajuela. Foto: Bomberos
Conductora de 48 años sobrevive a triple choque en la General Cañas, en sentido a Alajuela. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

Además, atendieron a 53 pasajeros del bus, todos estaban muy asustados, pero ninguno resultó grave.

LEA MÁS: Sicarios usaron GPS de lujoso carro para localizar a su víctima, pero habrían matado a inocente en Escazú

Un video captó el momento: se observa cuando el tráiler circulaba por el carril central en sentido hacia Alajuela; en el carril derecho iba el carro que manejaba la mujer y, al parecer, intentó pasarse al carril central para esquivar un bus detenido. En ese momento, ocurrió el choque del tráiler contra la parte trasera del carro y este, a su vez, contra el bus.

Óscar Guillén, subjefe de la estación de Bomberos de Pavas, afirmó que la mujer fue trasladada en condición estable, pese a lo aparatoso del accidente.

LEA MÁS: Ruta 32: Confirman balacera, persecución y fuga a la montaña tras alerta por vehículo sospechoso

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
triple choque en la General Cañasmujer sobrevive a triple choquechoque de tráiler, carro y bus
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.