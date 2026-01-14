Conductora sobrevive a violento triple choque entre tráiler, bus y carro en la General Cañas

Una conductora sobrevivió a un violento triple choque en el que se vieron involucrados un tráiler, un carro y un bus en la carretera General Cañas, sobre Ruta 1, frente al INA.

La emergencia ocurrió a las 2:44 de la tarde de este miércoles 14 de enero y fue atendida por la Cruz Roja y los Bomberos.

Los bomberos señalaron que rescataron a una mujer de 48 años, quien estuvo prensada en el vehículo por varios minutos; posteriormente la trasladaron al hospital México.

Conductora de 48 años sobrevive a triple choque en la General Cañas, en sentido a Alajuela. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

Además, atendieron a 53 pasajeros del bus, todos estaban muy asustados, pero ninguno resultó grave.

Un video captó el momento: se observa cuando el tráiler circulaba por el carril central en sentido hacia Alajuela; en el carril derecho iba el carro que manejaba la mujer y, al parecer, intentó pasarse al carril central para esquivar un bus detenido. En ese momento, ocurrió el choque del tráiler contra la parte trasera del carro y este, a su vez, contra el bus.

Óscar Guillén, subjefe de la estación de Bomberos de Pavas, afirmó que la mujer fue trasladada en condición estable, pese a lo aparatoso del accidente.

