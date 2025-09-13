Confirman primera muerte en caso de 3 hombres arrastrados por corriente de catarata en Liberia

Uno de los tres hombres sigue desaparecido. Foto Archivo. (Cruz Roja/El hombre reportado desaparecido fue visto este miércoles ingresando al río. Foto Cruz Roja.)

El accidente acuático en el que tres hombres que fueron arrastrados por la corriente de una catarata en Liberia, Guanacaste, ya cobró su primera víctima mortal.

Así lo confirmó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que los rescatistas que realizaban el operativo de búsqueda encontraron el cuerpo de uno de los tres hombres desaparecidos.

Además, indicaron que de forma milagrosa, otro de los hombres fue encontrado con vida.

“A esta hora, el mando en sitio informa que una de las personas fue localizada con vida, se trata de un hombre adulto que se mantenía sujetado de un árbol. Un segundo hombre adulto fue hallado sin signos vitales”, indicó la Benemérita.

En cuanto al tercer hombre que fue arrastrado por la corriente, la Cruz Roja señaló que este sigue desaparecido, por lo que los rescatistas mantienen un operativo en la zona para recorrer las márgenes del río y así tratar de ubicarlo.

El trágico incidente ocurrió a eso de las 10:34 a.m. de este sábado, en el sector de Curubandé, Liberia, Guanacaste, específicamente en la catarata La Leona.