Desaparecen dos personas que realizaban ‘toobing’ tras repentina crecida de río en Guatuso

Tres personas alcanzaron a salir del río por sus propios medios. Foto con fines ilustrativos. (Reiner /Reiner Montero)

Lo que inició como una actividad recreativa terminó por convertirse en una verdadera tragedia, pues dos personas que realizaban toobing (recorrer un río en un tipo llanta inflable) desaparecieron tras ser arrastrados por la corriente.

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el accidente acuático ocurrió este sábado en el sector de Katira de Guatuso, en Alajuela.

Según lo cuerpos de emergencia, la situación se dio cuando un grupo de cinco personas se encontraban realizando toobing en un río de esa localidad.

“Cinco personas se vieron afectadas por una repentina crecida del río. Tres de ellas lograron salir por sus propios medios, mientras que las otras dos se encuentran desaparecidas”, detalló la Benemérita.

Equipos especializados de la Cruz Roja fueron desplazados al lugar para llevar a cabo las labores de búsqueda y rescate.