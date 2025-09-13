Sucesos

Desaparecen dos personas que realizaban ‘toobing’ tras repentina crecida de río en Guatuso

Se trataba de un grupo de cinco personas, tres de ellas lograron salir del río por sus propios medios

Por Adrián Galeano Calvo
La Cruz Roja inició un operativo de búsqueda en el río Iroquois, en Guácimo, para dar con el paradero de un hombre y su hijastro menor de edad.
Tres personas alcanzaron a salir del río por sus propios medios. Foto con fines ilustrativos. (Reiner /Reiner Montero)

Lo que inició como una actividad recreativa terminó por convertirse en una verdadera tragedia, pues dos personas que realizaban toobing (recorrer un río en un tipo llanta inflable) desaparecieron tras ser arrastrados por la corriente.

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el accidente acuático ocurrió este sábado en el sector de Katira de Guatuso, en Alajuela.

Según lo cuerpos de emergencia, la situación se dio cuando un grupo de cinco personas se encontraban realizando toobing en un río de esa localidad.

“Cinco personas se vieron afectadas por una repentina crecida del río. Tres de ellas lograron salir por sus propios medios, mientras que las otras dos se encuentran desaparecidas”, detalló la Benemérita.

Equipos especializados de la Cruz Roja fueron desplazados al lugar para llevar a cabo las labores de búsqueda y rescate.

Toobing GuatusoDesaparecidos toobing Guatuso
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

