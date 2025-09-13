Dos hombres son arrastrados por corriente en catarata y uno logró salvarse al agarrarse de árbol

Uno de los hombres se salvó al aferrarse a un árbol. Foto con fines ilustrativos. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Una hermosa catarata en Liberia, Guanacaste, se convirtió en escenario de una tragedia, pues dos hombres fueron arrastrados por la corriente y hasta el momento solo uno de ellos fue encontrado con vida.

La oficina de prensa de la Cruz Roja informó que la situación ocurrió a eso de las 10:30 a.m. de este sábado en la catarata La Leona, en Curubandé de Liberia.

“En el lugar reportan que una correntada arrastró a dos personas, los mismos están desaparecidos. Recurso en el lugar informa además que hay varias personas aisladas al otro lado de la catarata y las van a ayudar a salir del lugar”, indicó la Cruz Roja en su primer informe.

Por medio de un arduo trabajo en la zona, los cruzrojistas lograron dar con unos de los hombres, quien se encontraba aferrado con todas sus fuerzas a un árbol.

“Se localiza a una de las personas que estaba desaparecida, un hombre adulto, el mismo estaba sujeto a un árbol”, detalló la Benemérita.

Los rescatistas mantienen un operativo en la zona para tratar de dar con el otro hombre arrastrado por la corriente.