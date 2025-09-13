¡De película! Así se robó un carro una mujer afuera de una panadería

Una señora es investigada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por robarse un carro que estaba estacionado afuera de una panadería en Tilarán Guanacaste.

Una mujer es sospechosa del robo de un carro en Guanacaste (Cortesía/cortesía)

En un video que ha sido difundido en redes sociales se observan los hechos ocurridos detrás de la catedral, el pasado 7 de setiembre en horas de la tarde.

En el video se observa que la señora está en la entrada al local, se mueve constantemente como ansiosa, apenas aparentemente ve que viene un pick-up de color rojo que se estaciona afuera del local, se mueve a unos metros y se queda parada sobre la acera.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/sucesos/caso-maria-luisa-cedeno-confirman-sentencia-para/LBVZQL3OHNEX7JFWKRLWW3X6V4/story/

El carro estaciona a la par de la señora, en el vehículo viajaban un señor y un niño, quienes se disponen a bajar. La sospechosa se mantiene atenta y viendo para todo lados, mientras que el señor jala una caja del cajón y espera al niño para llevarla al negocio entre los dos.

El dueño del carro no había terminado de entrar al local cuando la mujer ya estaba subida, aprovechando que las llaves del vehículo estaban pegadas.

LEA MÁS: Torbellino provocó pánico en Heredia, vea lo que ocurrió (Videos)

Uno de los clientes del negocio que está en una de las mesas le dice al dueño del pick-up: “señor el carro, señor el carro”.

El dueño del vehículo y el niño salen corriendo y en eso la mujer ya va en plena huída.

“Llamen a la policía”, dice el dueño, bastante angustiado.

Se escucha que el afectado pregunta “¿Quién se lo llevó?“, y los clientes le contestan: “la mujer que estaba ahí” y el señor replica: ¿Cómo es posible?

LEA MÁS: Cierran la ruta 32 por mal tiempo

En otro automotor trataron de alcanzar a la mujer y se da una persecución.

Al final el señor sí logró recuperar el pick-up, porque poco después la sospechosa chocó cerca del puente de Santa Rosa, camino a Arenal.

El OIJ confirmó que los agentes de Cañas están investigando los hechos, sin embargo, no dieron mayores detalles.

Este medio no va a difundir el video porque aparece un menor de edad como una de las víctimas.