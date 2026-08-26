Sucesos

Convenio facilitará que policías tengan acceso a una casa propia

La firma del convenio significa un importante paso para que muchos uniformados cumplan un gran sueño

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Por Adrián Galeano Calvo

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La firma de un importante convenio permitiría que muchos policías que arriesgan sus vidas a diario finalmente puedan cumplir uno de los grandes sueños que durante años se les ha hecho imposible alcanzar.

Se trata de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) que facilitará el acceso a soluciones habitacionales para el personal policial de la Fuerza Pública.

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Dicho acuerdo establece que hasta un 10% de los cupos en proyectos habitacionales de interés social podrán ser reservados para oficiales que cumplan con los requisitos de elegibilidad del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).

Este convenio busca atender una necesidad que siempre ha agobiado a los uniformados, que es la alta movilidad territorial, lo que les ha complicado tener arraigo familiar y acceso a vivienda propia.

Este nuevo convenio podría cambiar para siempre la vida de muchos oficiales.

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“Este convenio marca un paso decisivo en la articulación institucional para garantizar vivienda adecuada a quienes velan por la seguridad del país. Con esta alianza, avanzamos en la reducción del déficit habitacional y en la construcción de comunidades más sostenibles e inclusivas”, dijo el ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Guillermo Carazo Ramírez.

Por su parte, Gerald Campos Valverde, ministro de Seguridad Pública, aseguró sentirse muy agradecido con este beneficio para los oficiales.

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Entre los beneficios del convenio destacan:

• Acceso preferente al Bono Familiar de Vivienda para oficiales de policía activos.

• Priorización de proyectos en zonas de mayor demanda y arraigo policial.

• Coordinación interinstitucional para validar la información socioeconómica y garantizar transparencia en la asignación.

• Seguimiento mediante un Comité Técnico Interinstitucional que evaluará cobertura, número de casos atendidos y avance por zona.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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