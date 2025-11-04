Sucesos

Costa Rica bajo los efectos de la onda tropical #43: estas son las zonas más afectadas

Lluvias, frío y fuertes vientos afectan gran parte del país

Por Alejandra Morales

Las bajas temperaturas y aguaceros en diferentes partes de Costa Rica son provocados por el paso de la onda tropical #43.

“El fenómeno reforzará la actividad lluviosa en el país; las lluvias más fuertes se registrarán en el Caribe y la Zona Norte, extendiéndose hacia el Pacífico Central y Sur”, señalaron en el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Agregaron que los vientos alisios persistirán con intensidades moderadas hasta mediados de semana y muestran tendencia hacia una reducción gradual.

El paso de la onda tropical n.° 18 generará lluvias intensas y cielos nublados este sábado en la mayor parte del país, según el IMN.
Los aguaceros y las bajas temperaturas se deben al paso de la onda tropical #43. (Canva /Canva)

La humedad seguirá en el país; no se descartan lluvias aisladas en el Valle Central, pero más fuertes en las mañanas en el Caribe y en las tardes en Nicoya y Guanacaste.

