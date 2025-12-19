Costarricense y colombiano se suman a la lista de posibles extraditables por conformar grupo que traficaba metanfetamina

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José ordenó la detención provisional con fines de extradición de dos hombres que son investigados por los Estados Unidos como sospechosos de traficar metanfetaminas a dicho país.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, indicando que se trata de un costarricense apellidado Morales Araya, alias “Beto”, y un colombiano apellidado Cuesta.

LEA MÁS: Alerta internacional llevó a la detención de sospechoso de difundir pornografía infantil en Heredia

“Según el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, estos habrían conformado una organización criminal transnacional con sede en San José, responsable de exportar grandes cantidades de metanfetamina desde Costa Rica a EE.UU. para su distribución”, informó la Fiscalía.

Las diligencias por este caso iniciaron en abril pasado, cuando las autoridades policiales costarricenses recibieron información sobre la existencia de dicha estructura delictiva, en la que, presuntamente, Morales fungía como uno de los líderes y Cuesta colaboraba en las labores de entrega de los estupefacientes.

Según las autoridades, los sospechoso formaban parte de una banda que traficaba metanfetaminas hacia Estados Unidos. Foto Archivo. (MSP/PCD decomisa 20 kilos de metanfetaminas cerca de Plaza Víquez. Foto MSP.)

LEA MÁS: Empresario reunió a su familia para una fiesta que nunca ocurrió y terminó siendo su propio funeral

Además, como parte de la investigación realizada en el país, se determinó que el 2 de mayo de 2025, Morales y Cuesta, junto con otras personas, habrían vendido aproximadamente un kilogramo de metanfetamina a un agente policial encubierto a cambio de $3.800.

“Presuntamente, tres días después coordinaron una entrega adicional a un agente, sin embargo, tras reunirse no llegaron a un acuerdo; horas más tarde se les observó trasladando varios paquetes al automóvil de un tercero, quien fue detenido por autoridades costarricenses, las cuales decomisaron 47 paquetes de metanfetamina, cada uno con un peso aproximado de un kilo”, señaló la Fiscalía.

LEA MÁS: Papá desea que la Liga gane la 31 para que su hijo que murió en tragedia celebre desde el cielo

Por estos hechos, ambos extraditables se encuentran detenidos, en prisión preventiva, como parte de una causa que se tramita en el país.