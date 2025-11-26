Costarricense y su pareja son detenidos en Panamá tras ser sorprendidos fuertemente armados en zona turística

Un costarricense fue detenido por oficiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), por supuestamente estar armado en el reconocido sitio turístico de Bocas del Toro en Panamá. Al hombre lo detuvieron junto con su pareja sentimental, de nacionalidad panameña.

Las autoridades del vecino país señalaron que la captura ocurrió mediante la Operación Aquiles, con la que desarrollaron allanamientos en Barranco, Las Tablas y Las Delicias, en Bocas del Toro.

“A estas personas se les incautaron dos armas tipo revólver y un rifle calibre 22, todos sin la documentación legal correspondiente. Además, se decomisaron 153 municiones de diferentes calibres, dos radios de comunicación portátiles con sus cargadores y dos celulares”, señalaron las autoridades del vecino país del sur.

Al tico lo pasaron a la Sala de Atención Ciudadana del Batallón General Manuel Quintero Villarreal, en Guabito, donde quedaron a órdenes de las autoridades competentes, informó el Subcomisionado Roderick Vega, Jefe de la Cuarta Brigada Occidental.

