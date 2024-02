Cruel destino: Fatal choque de dos motos llevó a la muerte a dos amigos

Marlon Martínez Hernández, de 21 años y Luis Alvarado Salas, de 27, murieron al chocar sus motos de frente. Foto cortesía.

Luis Alvarado Salas, de 27 años, y Marlon Martínez Hernández, de 21, eran amigos y compañeros de trabajo, y por una cruel jugada del destino ambos perdieron la vida cuando las motocicletas que manejaban chocaron violentamente entre sí.

El trágico accidente ocurrió pasadas las 7 p. m. del pasado viernes 23 de febrero en Tilarán de Guanacaste, específicamente en Nuevo Arenal, del puente cuatro kilómetros en dirección al santuario.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que el mortal accidente ocurrió en una calle rural que no contaba con las condiciones óptimas para el transito de vehículos.

“Al parecer, ambos hombres viajaban por una ruta sin iluminación artificial y sin demarcación, cuando por razones que se investigan, chocaron sus motocicletas de frente y ambos hombres murieron en el lugar”, detalló la Policía Judicial.

LEA MÁS: Mujer que se fugó de accidente en el que murieron dos motoclistas decidió entregarse

Yendry Salas, hermana de Luis, contó que ambos jóvenes tenían bastante tiempo de trabajar juntos para un extranjero de la zona, al que le realizaban distintos tipos de trabajos.

“Ellos eran amigos y trabajaban juntos, ese día (viernes) no trabajaron juntos, porque mi hermano fue a trabajar a otro lado y el muchacho fue a trabajar donde otro gringo. Ese extranjero (para el que ambos trabajaban) les dijo que llegaran a trabajar el sábado, pero mi hermano y el otro muchacho le dijeron que ese día no iban a llegar, que lo iban a agarrar libre”, contó Salas.

En cuanto al mortal accidente, Yendry contó que Cherepo, como le decían a su hermano, estuvo minutos antes comiendo en la casa de una prima y al parecer salió de ahí para echarle gasolina a su moto.

“Precisamente ese día a la moto de él se le jodió la luz y a lo que tengo entendido, al parecer, el otro muchacho también iba sin luces, entonces chocaron entre sí, el golpe fue de frente”, añadió.

Última vez juntos

Yendry recordó que la última vez que estuvo con su hermano fue el pasado miércoles 7 de febrero, día en el que ella estaba cumpliendo años y en el que también se realizó el funeral de su abuelita.

“En el funeral de mi abuela él andaba ahí y yo le decía que por favor tuviera cuidado con esa moto, porque hace como una semana se había caído. Yo le dije a mami que no sé por qué es día no lo agarré, no lo abracé, no lo besé, ¿qué se iba a imaginar uno que ese iba a ser el último día en el que iba a ver a mi hermano?”, dijo Salas.

Sobre su hermano, Yendry lo describió como un muchacho humilde y muy noble, que amaba a su familia y que sabía lo que significaba tener que ganarse la vida desde muy joven.

LEA MÁS: Amiga de exfutbolista de primera división descubrió de la peor forma su trágica muerte

“Siempre fue una persona con una mentalidad muy clara de lo que quería hacer, cuando tenía 12 años le dijo a mi mamá que no quería estudiar, que quería trabajar, porque nosotros somos gente de campo, entonces desde pequeño empezó a trabajar y mi papá le enseñó a ordeñar y hacer cosas del campo”.

El funeral de Cherepo se llevó a cabo el pasado sábado en el cementerio de Arenal, en Tilarán, sin embargo, su familia aún necesita ayuda para afrontar los costos de sus honras fúnebres, por lo que cualquier ayuda sería bienvenida.

“A mi hermano tenemos que hacerle lo de la bóveda, ponerle cerámica y cositas así, porque como todo fue tan rápido uno no estaba listo para afrontar esto”.

Si usted desea colaborar con la familia de Luis puede contactar a su hermana al teléfono 6366-4312, el cual también cuenta con Sinpe Móvil a nombre de Yendry Salas.