Cruz Roja atiende bomberos y un civil tras incendio en almacén de Zona Norte

La Cruz Roja Costarricense brindó atención a varias personas, entre ellas bomberos y un civil, tras un incendio registrado la tarde de este viernes en un almacén ubicado en el sector de Santa Rosa de Pocosol, en la Zona Norte del país.

Un incendio en un supermercado de Santa Rosa de Pocosol movilizó varias unidades del Cuerpo de Bomberos la tarde de este jueves. (Edgar Chinchilla/Cortesía)

La emergencia se reportó pasadas las 5:30 de la tarde, lo que generó un rápido despliegue de los cuerpos de atención para controlar la situación y proteger a las viviendas cercanas.

Durante la atención, los socorristas valoraron a seis bomberos que presentaron cuadros de fatiga e inhalación de humo luego de las labores para controlar las llamas. A pesar de los síntomas, ninguno de ellos requirió traslado a un centro médico.

Además, un civil fue atendido en el sitio y posteriormente trasladado en condición estable a la Clínica de Santa Rosa para una valoración preventiva.

Para atender la emergencia, la Benemérita Cruz Roja Costarricense despachó cuatro unidades básicas, mientras se mantenía vigilancia constante para evitar que el fuego se propagara a otras estructuras.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del incendio.