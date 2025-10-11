Cruz Roja intensifica búsqueda de hombre desaparecido en playa Matapalo

Búsqueda de joven desaparecido en Matapalo (Cruz /Cortesia)

Un grupo de cruzrojistas buscan desde las primeras horas de este sábado un hombre reportado como desaparecido en playa Matapalo.

Según informaron las autoridades, más de 17 cruzrojistas participan en la búsqueda, apoyados con tres vehículos de emergencia, tanto operativos como de primera intervención.

La Benemérita asegura que los trabajos continuarán hasta dar con el paradero del afectado, un hombre de 42 años.

Drones y cruzrojistas

Al parecer, el señor desapareció cuando andaba pescando con otra persona, una ola los golpeó y el hombre desapareció.

“En esta operación de búsqueda contamos con una embarcación que realiza recorridos dentro del mar, además realizamos vuelos con un drone y cruzrojistas realizando recorridos por la playa y zonas aledañas”, detalló la Cruz Roja.