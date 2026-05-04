Sucesos

Cruz Roja reanuda búsqueda de hombre desaparecido tras ser arrastrado por cabeza de agua

La Cruz Roja informó que se trata de un hombre de unos 30 años

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Por Adrián Galeano Calvo

La Cruz Roja reanudó el operativo de búsqueda para tratar de dar con el hombre que desapareció este domingo en Pococí, Limón, tras ser arrastrado por una cabeza de agua.

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La Benemérita informó que las labores de búsqueda y recuperación iniciaron a las 5 a.m. de este lunes. En cuanto al desaparecido, solo indicaron que se trata de un hombre que tendría unos 30 años.

El hombre fue arrastrado por una cabeza de agua en el río Costa Rica.
El hombre fue arrastrado por una cabeza de agua en el río Costa Rica. (Cruz Roja /Cruz Roja)

“La Benemérita despachó al sitio personal especializado en rescate acuático, quienes trabajan intensamente en la localización de la persona”, destacó la Cruz Roja.

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La emergencia ocurrió cerca de las 3:02 p.m. de este domingo en las cercanías del puente sobre el río Costa Rica.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre estaba en la orilla del afluente cuando fue alcanzado por la repentina crecida del río, sin que pudiera ponerse a salvo.

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Tras la alerta, la Cruz Roja Costarricense desplegó un amplio operativo de búsqueda y rescate para intentar localizar al afectado, pero las labores tuvieron que ser suspendidas cuando cayó la noche.

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Desaparecido río PococíCruz Roja
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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