Cruz Roja reanuda búsqueda de hombre desaparecido tras ser arrastrado por cabeza de agua

La Cruz Roja reanudó el operativo de búsqueda para tratar de dar con el hombre que desapareció este domingo en Pococí, Limón, tras ser arrastrado por una cabeza de agua.

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La Benemérita informó que las labores de búsqueda y recuperación iniciaron a las 5 a.m. de este lunes. En cuanto al desaparecido, solo indicaron que se trata de un hombre que tendría unos 30 años.

El hombre fue arrastrado por una cabeza de agua en el río Costa Rica. (Cruz Roja /Cruz Roja)

“La Benemérita despachó al sitio personal especializado en rescate acuático, quienes trabajan intensamente en la localización de la persona”, destacó la Cruz Roja.

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La emergencia ocurrió cerca de las 3:02 p.m. de este domingo en las cercanías del puente sobre el río Costa Rica.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre estaba en la orilla del afluente cuando fue alcanzado por la repentina crecida del río, sin que pudiera ponerse a salvo.

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Tras la alerta, la Cruz Roja Costarricense desplegó un amplio operativo de búsqueda y rescate para intentar localizar al afectado, pero las labores tuvieron que ser suspendidas cuando cayó la noche.