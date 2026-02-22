Cruz Roja reporta varios accidentes con pacientes críticos este fin de semana

La Cruz Roja atendió varios accidentes de tránsito entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, con múltiples personas trasladadas en condición crítica a diferentes centros médicos del país.

El primer caso se registró este sábado a las 6:43 p.m. en San Josecito de San Rafael de Heredia, en residencial La Angarilla, donde se reportó el derrape de una bicimoto. Una mujer fue trasladada en condición crítica al Hospital de Heredia.

Minutos después, a las 7:29 p.m., en La Tigra de San Carlos, Alajuela, un motociclista colisionó contra un árbol tras un derrape. El hombre fue llevado en condición delicada al Hospital de San Carlos.

La Cruz Roja traslado varios pacientes criticos (Rafael Pacheco Granados)

En Guanacaste, en Las Juntas de Matapalo de Abangares, a las 7:59 p.m., se informó de una colisión entre motocicleta y vehículo. Un hombre de entre 20 y 25 años fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Abangares por una unidad de soporte básico.

A las 8:58 p.m., en Golfito de Puntarenas, se presentó una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta. Un hombre y una mujer fueron trasladados en condición delicada al Hospital de Golfito.

Más tarde, a las 9:14 p.m., Concepción de Atenas, en Alajuela, sobre la ruta 27, a cinco kilómetros del peaje de Atenas, se reportó el vuelco de un vehículo liviano con dos personas dentro. Solo uno de los ocupantes fue llevado en condición crítica al Hospital del Trauma.

En San José, en La Sabana sobre la autopista General Cañas, a las 11:26 p.m., se atendió el derrape de una motocicleta. Un hombre adulto con múltiples traumas fue llevado en condición crítica al Hospital México.

Mientras que en la madrugada de este domingo, a las 12:39 a.m., en San Rafael Arriba de Desamparados, se reportó la colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta. Un hombre adulto politraumatizado fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Minutos después, a las 12:58 a.m., en Macacona de Esparza en Puntarenas, se atendió otra colisión entre un automóvil y una motocicleta. Un joven de 17 años fue trasladado en condición crítica y un adulto en condición urgente, al Hospital de Puntarenas.

Finalmente, a la 1:28 a.m., en La Ribera de Belén, Heredia, se reportó la colisión de un vehículo liviano contra objeto fijo. Dos personas fueron atendidas; una fue trasladada en condición crítica y la otra en condición urgente al Hospital San Vicente de Paúl.

Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia en carretera, especialmente durante fines de semana, ante el aumento de emergencias por accidentes de tránsito.