Cuatro pescadores desaparecen y las autoridades los buscan por aire y mar

Cuatro pescadores están desaparecidos en aguas del Pacífico norte de Costa Rica.

Ellos fueron identificados preliminarmente como Erasmo Avendaño, de 21 años; Alonso Rodríguez, de 23 años; un tercer hombre de nombre Yelsin, de 35 años, y hombre, de 60 años, conocido como Chino

Cuatro pescadores están desaparecidos en aguas del Pacífico norte de Costa Rica. Foto: MSP (MSP/MSP)

Así lo confirmaron en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y señalaron que desde el domingo ellos son buscados en el mar por medio de oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas y, por aire, por el Servicio de Vigilancia Aérea.

Lo último que se sabe es que andaban en una embarcación de pesca artesanal de nombre Coyota, matrícula GPC 8972.

Ellos zarparon en Santa Elena, en La Cruz de Guanacaste, desde el jueves 21 de agosto anterior y este domingo, por medio del sistema 9-1-1, ingresó la alerta de la desaparición de la embarcación con sus tripulantes.

Los pescadores desaparecidos en el Pacífico norte de Costa Rica andaban en esta panga. Foto: MSP (MSP/MSP)

“Guardacostas estuvo tratando de localizar dicha lancha vía radio, sin que recibiera respuesta por parte de la citada nave”, señalaron en el MSP.

Desde este domingo, a las 2:20 p.m., iniciaron los patrullajes de la estación de Guardacostas de Murciélago, cerca de playa Blanca y se extendieron hasta las 10 p.m.

Por agua y por tierra buscan a cuatro pescadores desaparecidos en el Pacífico norte de Costa Rica. Foto: MSP (MSP/MSP)

Los sobrevuelos no han dado resultados positivos. (MSP/MSP)

Este lunes 25 de agosto, a partir de las 8 a.m., empezaron la segunda búsqueda, pero no ha dado resultado positivo.

Además, personal del Servicio de Vigilancia Aérea ha realizado sobrevuelos.